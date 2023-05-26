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Журавлев Павел Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Журавлев Павел Максимович
Фамилия
Журавлев
Имя
Павел
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд, Алексеевское
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 23.

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