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Ермаков Максим Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ермаков Максим Сергеевич
Фамилия
Ермаков
Имя
Максим
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 22.

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