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Егоров Константин Лукич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Егоров Константин Лукич
Фамилия
Егоров
Имя
Константин
Отчество
Лукич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Алтуфьево
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 21.

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