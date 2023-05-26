Долин Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолин Иван Герасимович

Долин Иван Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Долин Иван Герасимович
Фамилия
Долин
Имя
Иван
Отчество
Герасимович
Занятие
отст. мед. фельдшер
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Черкизово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 20.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.