Глазов Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазов Алексей Егорович

Глазов Алексей Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Глазов Алексей Егорович
Фамилия
Глазов
Имя
Алексей
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Маленковский уезд, за Спасской заставой
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 16.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.