Володин Семен Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодин Семен Демидович

Володин Семен Демидович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Володин Семен Демидович
Фамилия
Володин
Имя
Семен
Отчество
Демидович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Бутырская слобода
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 15.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.