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Владимирский Сергей Макарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Владимирский Сергей Макарович
Фамилия
Владимирский
Имя
Сергей
Отчество
Макарович
Занятие
присяж. повер.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Клязьминская платформа
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 14.

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