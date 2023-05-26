Боголюбов Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоголюбов Владимир Андреевич

Боголюбов Владимир Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боголюбов Владимир Андреевич
Фамилия
Боголюбов
Имя
Владимир
Отчество
Андреевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Покровском Глебове, Серебряный Бор
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 11.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.