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Березин Ефим Лукич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Березин Ефим Лукич
Фамилия
Березин
Имя
Ефим
Отчество
Лукич
Сословие
крестьяне
Адрес
Суздальский уезд, Кусково
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 10.

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