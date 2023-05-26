Антонов Григорий Акинфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Григорий Акинфович

Антонов Григорий Акинфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антонов Григорий Акинфович
Фамилия
Антонов
Имя
Григорий
Отчество
Акинфович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Богородский уезд, Измайловский зверинец
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 8.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.