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Финогенов Алексей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Финогенов Алексей Павлович
Фамилия
Финогенов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Даниловская слобода
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 5.

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