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Тубенталь Карл Карлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тубенталь Карл Карлович
Фамилия
Тубенталь
Имя
Карл
Отчество
Карлович
Занятие
дейст. стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Серебряный бор
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 5.

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