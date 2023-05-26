Титц Эмилий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитц Эмилий Андреевич

Титц Эмилий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Титц Эмилий Андреевич
Фамилия
Титц
Имя
Эмилий
Отчество
Андреевич
Занятие
стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Кусково
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.