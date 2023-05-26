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Савицкий Петр Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савицкий Петр Михайлович
Фамилия
Савицкий
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Занятие
губ. секр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Сходненский полустанок
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

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