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Рукин Владимир Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рукин Владимир Григорьевич
Фамилия
Рукин
Имя
Владимир
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Всехсвятское
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

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