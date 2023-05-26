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Руднев Сергей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Руднев Сергей Васильевич
Фамилия
Руднев
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Хорошово, слобода Конюшки
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

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