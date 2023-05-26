Прохоров Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Николай Васильевич

Прохоров Николай Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прохоров Николай Васильевич
Фамилия
Прохоров
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Бутырская слобода
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.