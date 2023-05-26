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Протопопов Николай Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Протопопов Николай Алексеевич
Фамилия
Протопопов
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Тарасовскаго полустанка
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

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