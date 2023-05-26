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Прокофьев Михаил Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прокофьев Михаил Семенович
Фамилия
Прокофьев
Имя
Михаил
Отчество
Семенович
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Клязьминская платформа
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

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