Прове Рудольф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрове Рудольф Иванович

Прове Рудольф Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прове Рудольф Иванович
Фамилия
Прове
Имя
Рудольф
Отчество
Иванович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Максимово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.