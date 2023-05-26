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Мосолов Сергей Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мосолов Сергей Сергеевич
Фамилия
Мосолов
Имя
Сергей
Отчество
Сергеевич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Томилинский полустанок
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

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