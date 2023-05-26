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Морев Михаил Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морев Михаил Алексеевич
Фамилия
Морев
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Калязинский уезд, за Спасской заставой против Городских боен
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

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