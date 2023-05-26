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Лыжин Константин Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лыжин Константин Александрович
Фамилия
Лыжин
Имя
Константин
Отчество
Александрович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Петровский парк
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

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