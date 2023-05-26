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Левин Александр Сафронович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Левин Александр Сафронович
Фамилия
Левин
Имя
Александр
Отчество
Сафронович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Покровское Фили
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

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