Лаченков Адриан Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаченков Адриан Христофорович

Лаченков Адриан Христофорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лаченков Адриан Христофорович
Фамилия
Лаченков
Имя
Адриан
Отчество
Христофорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Черкизово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.