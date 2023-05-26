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Козлов Михаил Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козлов Михаил Максимович
Фамилия
Козлов
Имя
Михаил
Отчество
Максимович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, товарная станция Виндавской ж.д.
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

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