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Ковалев Андрей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ковалев Андрей Петрович
Фамилия
Ковалев
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Семеновская застава
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

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