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Данилов Фотий Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Данилов Фотий Данилович
Фамилия
Данилов
Имя
Фотий
Отчество
Данилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Конюшках, Серебряный бор
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 2.

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