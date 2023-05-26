Волков Григорий Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Григорий Козьмич

Волков Григорий Козьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Григорий Козьмич
Фамилия
Волков
Имя
Григорий
Отчество
Козьмич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Дорогомиловская застава
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 1.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.