Бутурлин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутурлин Александр Сергеевич

Бутурлин Александр Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бутурлин Александр Сергеевич
Фамилия
Бутурлин
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Занятие
кандидат Московскаго университета
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Ясенево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 1.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.