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Брунс Людвиг Карлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Брунс Людвиг Карлович
Фамилия
Брунс
Имя
Людвиг
Отчество
Карлович
Занятие
ревельский гражданин
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Клязьминская платформа
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 1.

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