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Арманд Николай Евгениевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Арманд Николай Евгениевич
Фамилия
Арманд
Имя
Николай
Отчество
Евгениевич
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Пушкино
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 1.

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