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Соловьев Николай

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Николай
Фамилия
Соловьев
Имя
Николай
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Андреевское
Ценз
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