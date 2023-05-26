Розанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанов Михаил

Розанов Михаил

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Розанов Михаил
Фамилия
Розанов
Имя
Михаил
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, погост Лужки
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.