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Протопопов Борис

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Протопопов Борис
Фамилия
Протопопов
Имя
Борис
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Лыково
Ценз
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