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Поспелов Петр

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поспелов Петр
Фамилия
Поспелов
Имя
Петр
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Карасево
Ценз
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