Никольский Василий
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Никольский Василий
- Фамилия
- Никольский
- Имя
- Василий
- Сословие
- духовенство
- Адрес
- Московская губерния, Коломенский уезд, Ильинское
- Ценз
- Войдите, чтобы увидеть больше информации
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.04.1834 ст.
07.12.1910 ст.