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Никольский Василий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никольский Василий
Фамилия
Никольский
Имя
Василий
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Ильинское
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.04.1834 ст.
07.12.1910 ст.
Мячково, Коломенский, Московская область

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