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Лебедев Илья

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Илья
Фамилия
Лебедев
Имя
Илья
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Авдулово
Ценз
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