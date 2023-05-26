Косминков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосминков Павел

Косминков Павел

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Косминков Павел
Фамилия
Косминков
Имя
Павел
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Лысцево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.