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Константинов Сергий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Константинов Сергий
Фамилия
Константинов
Имя
Сергий
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Воскресенское
Ценз
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