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Беляев Георгий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Георгий
Фамилия
Беляев
Имя
Георгий
Сословие
духовенство
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Якшино
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1869
Пески, Шаховская, Московская область

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