Шумов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумов Василий Сергеевич

Шумов Василий Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шумов Василий Сергеевич
Фамилия
Шумов
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Боброво
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.