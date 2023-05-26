Шлюков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлюков Иван Иванович

Шлюков Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шлюков Иван Иванович
Фамилия
Шлюков
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.