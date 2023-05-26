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Трушин Федор Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трушин Федор Федорович
Фамилия
Трушин
Имя
Федор
Отчество
Федорович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Бачманово
Ценз
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