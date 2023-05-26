Саблин Ростислав Павлович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Саблин Ростислав Павлович
- Фамилия
- Саблин
- Имя
- Ростислав
- Отчество
- Павлович
- Занятие
- инженер
- Адрес
- Московская губерния, Коломенский уезд
- Ценз
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