Саблин Ростислав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаблин Ростислав Павлович

Саблин Ростислав Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Саблин Ростислав Павлович
Фамилия
Саблин
Имя
Ростислав
Отчество
Павлович
Занятие
инженер
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.