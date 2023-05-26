Смирнов Павел Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Павел Спиридонович

Смирнов Павел Спиридонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Павел Спиридонович
Фамилия
Смирнов
Имя
Павел
Отчество
Спиридонович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.