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Сальников Иван Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сальников Иван Семенович
Фамилия
Сальников
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
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