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Ромашкин Михей Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ромашкин Михей Абрамович
Фамилия
Ромашкин
Имя
Михей
Отчество
Абрамович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
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