Платонов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонов Николай Семенович

Платонов Николай Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Платонов Николай Семенович
Фамилия
Платонов
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Боброво
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.