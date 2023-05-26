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Пискарев Василий Тарасович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пискарев Василий Тарасович
Фамилия
Пискарев
Имя
Василий
Отчество
Тарасович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Лопатино
Ценз
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